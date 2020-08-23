Запрет на въезд молдаван в Израиль продлен до 1 октября

Запрет на въезд иностранцев в Израиль продлен до 1 октября. Как сообщили в воскресенье, 23 августа, в Управлении гражданской авиации, решение принято в связи с продолжающимся распространением коронавируса. Прежние ограничения были установлены до 1 сентября.

Впервые запрет на въезд иностранцев в Израиль был введен 18 марта. При этом отмечалось, что пересечение границы запрещено даже в том случае, если прибывающие граждане иностранного государства в состоянии доказать возможность пребывания 14 дней в карантине, пишет vesty.co.il.

20 мая карантинные меры были несколько смягчены. В частности, въезд был разрешен тем иностранным гражданам, “центр жизни которых находится в Израиле”. Также допускаются в страну супруги и дети граждан Израиля, не имеющие израильского гражданства. Въезд возможен и по особому разрешению минздрава и МВД – в гуманитарных или иных экстренных случаях, отмечает источник.

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