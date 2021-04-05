Запрет на прогулки в парках будет пересмотрен, – Чокой (ВИДЕО)

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Врио премьера признал, что решение запретить прогулки в парках было “не очень хорошо обдумано”. Он заверил граждан, что на следующем заседании Комиссии по ЧС данный запрет будет пересмотрен. Заявление было сделано после заседания Единого командного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Чокой также отметил, что число новых случаев снизилось, однако количество летальных исходов, тяжёлых случаев и подключённых к аппаратам ИВЛ пациентов остаётся высоким. Расслабляться рано, подчеркнул он.

– Решающими будут следующие две недели. Если в течение этого времени число новых случаев будет ниже, только тогда мы сможем говорить о том, что есть тенденция к снижению, – сказал Чокой.

Врио премьера также отметил, что вакцинация от коронавируса в Молдове идёт полным ходом. Не прекращается и информирование – по всей стране в этой цели установлено 270 палаток.

Что касается комендантского часа, до настоящего момента составлено всего 4 протокола за его нарушение – в основном, в отношении пассажиров такси. В то же время на границе с момента введения ЧП выявили уже 120 фальшивых тестов на коронавирус.

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