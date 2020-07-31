Запрет на экспорт медицинских масок продлен до 31 августа

Запрет на экспорт медицинских масок продлен до 31 августа

Соответствующее решение сегодня, 31 июля, принял кабинет министров. 

Согласно постановлению, учитывая необходимость дальнейшего обеспечения внутренних потребностей в контексте пандемии, молдавские производители не могут экспортировать защитные маски. Решение было принято в связи с продолжающимся распространением коронавирусной инфекции в мире и на территории Республики Молдова, пишет moldpres.md.

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