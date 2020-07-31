Запрет на экспорт медицинских масок продлен до 31 августа

Соответствующее решение сегодня, 31 июля, принял кабинет министров.

Согласно постановлению, учитывая необходимость дальнейшего обеспечения внутренних потребностей в контексте пандемии, молдавские производители не могут экспортировать защитные маски. Решение было принято в связи с продолжающимся распространением коронавирусной инфекции в мире и на территории Республики Молдова, пишет moldpres.md.

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