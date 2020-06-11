Запрет на экспорт масок, перчаток и дезинфектантов продлен до конца месяца

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Экономические агенты не смогут экспортировать медицинские маски, перчатки и дезинфектанты как минимум до конца июня. Соответствующее решение принял накануне кабинет министров.

Таким образом, правительство продлило запрет на экспорт до конца установленного в Молдове режима чрезвычайного положения в области общественного здоровья. Проект был разработан в связи с продолжающимся ростом числа новых случаев коронавируса.

Напомним, экспорт медицинских масок, перчаток и дезинфектантов был запрещен в начале марта.

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