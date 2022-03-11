Запрет на экспорт кукурузы отменён

Запрет на экспорт кукурузы отменён

На следующий день после того как фракция БКС и сами фермеры потребовали от правительства отменить запрет на экспорт кукурузы, кабинет министров принял решение аннулировать это ограничение. 

Таким образом, экспорт кукурузы снова разрешён. По результатам переговоров с аграриями правительство пришло к выводу, что это не навредит продовольственной безопасности страны, а сами фермеры смогут получить прибыль для продолжения своей деятельности.

Ранее мы писали, что фракция Блока коммунистов и социалистов призвала отменить запрет на экспорт кукурузы, введённый комиссией по чрезвычайным ситуациям с 1 марта. Вице-председатель постоянной парламентской комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Раду Мудряк назвал принятое решение поспешным и выразил уверенность в том, что оно негативно скажется на производителях.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md