Запрет на экспорт кукурузы отменён

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На следующий день после того как фракция БКС и сами фермеры потребовали от правительства отменить запрет на экспорт кукурузы, кабинет министров принял решение аннулировать это ограничение.

Таким образом, экспорт кукурузы снова разрешён. По результатам переговоров с аграриями правительство пришло к выводу, что это не навредит продовольственной безопасности страны, а сами фермеры смогут получить прибыль для продолжения своей деятельности.

Ранее мы писали, что фракция Блока коммунистов и социалистов призвала отменить запрет на экспорт кукурузы, введённый комиссией по чрезвычайным ситуациям с 1 марта. Вице-председатель постоянной парламентской комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Раду Мудряк назвал принятое решение поспешным и выразил уверенность в том, что оно негативно скажется на производителях.

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