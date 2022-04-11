Запрет на использование и ношение георгиевской ленты будет введён до Дня Победы. Нарушителей будут штрафовать

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Один из авторов инициативы о запрете в Молдове георгиевской ленты, депутат ПДС Лилиан Карп, говорит, что это решение вступит в силу до Дня Победы: через неделю, максимум – две. Заявление было сделано в рамках интервью радиостанции “Свободная Европа”.

Карп отметил, что, в отличие от других поправок, которые вступят в силу по истечении трёх месяцев с момента публикации в “Официальном мониторе”, это нововведение станет действовать сразу же.

– В течение нескольких дней, максимум неделя-две, – сказал Карп.

Документ должен быть принят в третьем чтении, а после он будет направлен на промульгацию президенту. За нарушение граждан будут штрафовать. Размер санкции составит до 9 тысяч леев для физических лиц и до 18 тысяч для юридических.

– После вступления закона в силу полиция будет штрафовать тех, кто будет использовать эти символы – будь то на улице или ещё где, – добавил Карп.

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