Запрет георгиевской ленты: в полиции напомнили, в каких случаях будут штрафовать

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В связи с вступлением в силу последних поправок к некоторым нормативным актам (ПЗ-54/2003), полиция напоминает, что:

ЗАПРЕЩЕНО:

– Публичная демонстрация, изготовление, распространение и хранение для всеобщего сведения общеизвестных атрибутов или символов, используемых в контексте актов военной агрессии, военных преступлений или преступлений против человечества, а также пропаганда или прославление таких действий;

– Запрещенными символами являются: цветные/информационные флажки, ленты и ленты (черно-оранжевая двухцветная лента), эмблемы (графика, буквы или цифры и их комбинации), значки, униформа, лозунги, поздравления и т. п. средства, используемые участниками. в актах военной агрессии, военных преступлениях или преступлениях против человечности;

– Штраф за нарушение составляет:

– Физическое лицо: 4500 – 9000 леев или 30/60 часов в пользу сообщества;

– Ответственное лицо: 9000 – 18000 леев;

– Юридическое лицо: 18000 – 30000 леев.

РАЗРЕШЕНО:

✅ Представление символов в учебниках/книгах или на другом носителе научного/образовательного характера;

✅ Экспонирование символов на выставках научного/образовательного характера;

✅ Изготовление символов, владение ими или их использование в театральных представлениях, кинофильмах;

✅ Экспонирование символов в рамках мероприятий по исторической реконструкции, когда участники выполняют определенную программу согласно заранее установленному плану для воссоздания различных аспектов определенного исторического события или периода.

✅ Демонстрация ленточек, входящих в состав знаков различия, медалей и орденов, выдаваемых людям за участие во Вторoй Мировой войне.

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