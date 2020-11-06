“Заправили” топливный бак сигаретами: предотвращён вывоз крупной партии табачных изделий (ВИДЕО)

0

Сотрудники Национального инспектората расследований предотвратили вывоз из страны крупной партии табачных изделий. Полицейские нашли в автобусе рейса Кишинёв-Варшава тысячи сигарет, спрятанных в топливном баке.

Табачные изделия на сумму около 40 тысяч леев должны были контрабандой попасть в Польшу, сообщает пресс-служба ГИП. Сигареты изъяли.

Владелец и водитель автобуса признали свою вину. Им грозят штрафы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.