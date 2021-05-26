Заповедный бюджет

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Об одной из немаловажных причин исчезновения видов флоры и фауны Молдовы

Ряд молдавских природозащитных НПО требуют от властей вернуться к содержанию научных заповедников из средств госбюджета уже с 2022 года.

Специальная дата

22 мая отмечается Международный день биологического разнообразия. Термин «биоразнообразие» включает в себя разные виды растений, животных и микроорганизмов. «Сегодня описано около 1,75 млн видов, из которых большая часть приходится на малые существа – такие как насекомые. По мнению учёных, реальное число видов – около 13 млн, однако этот показатель, по разным оценкам, варьирует от 3 до 100 млн», – приводятся данные на сайте ООН.

Следует отметить, что в мире растёт признание того, что биоразнообразие – это всеобщее достояние. Страны подписывают Конвенцию о биологическом разнообразии (её ратифицировали 196 государств), принимают законы о сохранении флоры и фауны, создают заповедники, но с каждым годом продолжают навсегда исчезать десятки видов растений, птиц, животных, насекомых и др.

Для большего понимания, осведомлённости и положительных действий в отношении вопросов биоразнообразия 20 лет назад и была учреждена специальная дата – 22 мая. В 2021 году тема дня биоразнообразия – «Мы – часть решения. #За природу».

Во всех нормальных странах, во-первых, количество охраняемых территорий в разы больше, чем у нас, а, во-вторых, они полноценно финансируются, имеют план управления научных исследований и т. д. У нас этого всего нет более 20 лет.

Как требует закон

Накануне этой даты члены Международной ассоциации хранителей реки Днестр ECO-TIRAS совместно с чешской НПО Arnica провели акцию протеста «Финансируем нашу природу!». Митингующие с плакатами на молдавском и русском языках («Мы требуем возобновления бюджетного финансирования заповедников, как требует закон!», «Сохранение биоразнообразия важно! Вырубка леса и уничтожение флоры и фауны вызывают засухи и опустынивание!») сначала выступили перед зданием Минфина, а затем переместились через дорогу – к Министерству сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды. Участники протеста вышли к зданиям двух госструктур с целью обратить их внимание на проблемы, возникающие из-за многолетнего отсутствия финансирования заповедников в Молдове.

– Природные заповедники Молдовы уже много лет не финансируются из госбюджета, хотя это предусмотрено законом, – сказал в своей речи на протесте исполнительный директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр ECO-TIRAS Илья Тромбицкий. – Отсутствие денег заставляет их администрации эксплуатировать наши общие природные ресурсы, в основном леса, чтобы получить деньги на выплату заработной платы и работу своих офисов. Мы хотим, чтобы министерства обратили внимание на то, что экономия на сохранении природы угрожает нашему природному богатству и биоразнообразию.

Поддержавшие молдавских экологов их чешские коллеги, считают, что природа Молдовы достойна лучшей участи. Конечно, площадь лесных насаждений РМ не сравнится с территориями, отведёнными под леса в Чехии (наши 11% против чешских 30%). В этой стране в основном произрастают ели, которые значительно страдают от изменения климата. У чехов так же, как и у нас, сокращается биоразнообразие в реках и водно-болотных угодьях.

– Хотя у нас есть схожие проблемы, национальные парки в Чехии находятся в ведении Министерства окружающей среды, и по крайней мере часть их финансирования обеспечивается из государственного бюджета. Природа Молдовы заслуживает более эффективной защиты, – убеждён эксперт по охране природы чешской НПО Arnica Властимил Карлик.

В ЦИФРАХ

Ежегодный бюджет Национального экологического фонда составляет около €14 млн. На сохранение биоразнообразия в 2019 году не потрачено ни одного лея, а в 2020-м – 0,2% средств НЭФ.

Списали на пандемию

Но в отличие от чешских, молдавские власти продолжают нарушать закон, оставляя заповедники без госфинансирования. И сказать протестующим в этой связи Минфину особо нечего, оттого никто из ответственных лиц к ним не вышел. Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды представляла госсекретарь Валентина Цапиш. Чиновница заявила, что ведомство активно сотрудничает с экологическими организациями, поддерживает их инициативу о восстановлении госфинансирования заповедников, но из-за пандемии пока не получилось решить эту проблему.

– У нас бюджетное планирование. Каждый раз мы обращаем внимание Минфина на необходимость финансирования заповедников, но пока не получили добро, потому что надо было перенаправить средства на борьбу с пандемией, – объяснила В. Цапиш.

Техносфера – ничто, биосфера – всё!

К сожалению, как заметили организаторы, акция протеста была немногочисленной. Один из участников митинга, представитель ассоциации Arboretum Александр Саинсус посетовал – мол, дожили, что уже чехи заступаются за природу Молдовы, а сами молдаване в это время спят. По его мнению, на примере того как была поддержана данная акция, можно судить об уровне понимания экологической проблемы в целом в обществе.

– Во всех нормальных странах, во-первых, количество охраняемых территорий в разы больше, чем у нас, а, во-вторых, они полноценно финансируются, имеют план управления научных исследований и т. д. У нас этого всего нет более 20 лет, – комментирует А. Саинсус. – Не устаю повторять, что экономика, благосостояние, изобилие, рабочие места с высокими зарплатами, комфорт, блага цивилизации, которые нам обещают наши политики на каждых выборах, – всё это элементы техносферы. А техносфера есть часть биосферы. В ситуации, когда уменьшается биосфера, техносфера не может увеличиваться по определению!

Экологам хотелось бы верить, что уже в бюджет 2022 года будут заложены средства на финансирование заповедников, которые без этих денег не могут выполнять функции по охране природы, научным исследованиям и реконструкции, что будут внесены соответствующие изменения в действующее законодательство.

В тему

Кому-то это выгодно…

На вопросы «АиФ в Молдове» о сложившейся ситуации с финансированием заповедников в РМ отвечает исполнительный директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр ECO-TIRAS Илья Тромбицкий.

– Предусматривает ли молдавское законодательство финансирование заповедников?

– Законодательством установлены различные виды охраняемых природных территорий – это национальный парк, ландшафтный, научный, природный, ресурсный, биосферный заповедники и водно-болотное угодье международного значения. Самые ценные – научные заповедники, у которых поэтому имеется администрация. На правом берегу Днестра их четыре – «Кодры», «Плаюл Фагулуй», «Пэдуря Домняскэ» и «Прутул де Жос», на левом – один – «Ягорлык». В нашем случае речь идёт о необходимости финансирования данной категории заповедников, поскольку у них есть штат, охрана и другие работники. Имея задачу охранять наиболее ценные природные территории, они более 10 лет не получают из бюджета ни лея.

– Почему так случилось?

– Это вопрос к правительству. По моему мнению, причины здесь могут быть две. Одна лежит на поверхности – нет денег. Вторая – это выгодно, поскольку нефинансирование открывает возможность вырубок заповедного леса и его продажи. Отсутствие финансирования как бы легализует эксплуатацию природных ресурсов. Ведь нужно платить зарплаты, охранять заповедник, оплачивать и другие важные расходы. Ну а там, где «легальные» вырубки и продажи, нетрудно вести и нелегальные, превышая объёмы и т. п.

– Что потеряли заповедники из-за их перевода на самофинансирование?

– Заповедники сейчас самостоятельно выживают. Возможно, это выгодно ведомству, поскольку, согласно своим уставам, они являются госпредприятиями, а не научными учреждениями, которыми, казалось бы, должны быть. Да и по своим уставам они являются не научными, а природными заповедниками, что противоречит законодательству. Но получается, что раз ситуация заморожена много лет, значит в стране по поводу невыполнения действующего законодательства существует консенсус политических элит.

– Минфин никак не отреагировал на протест, из Минсельхоза вышла к вам госсекретарь. Она согласна с требованиями, но посодействует ли в продвижении этого вопроса?

– Видите ли, международное законодательство требует, чтобы правительство в Республике Молдова по экологическим проблемам сотрудничало с гражданским обществом. Поэтому Минсельхоз предпочёл продемонстрировать такую готовность. Однако это же госведомство управляет агентством «Молдсильва», в системе которого находятся заповедники. Если за столько лет ничего не сделано по исправлению ситуации, значит это министерство тоже не заинтересовано в разрешении проблемы или вообще её не видит. Только смена власти способна это изменить.

– Каков, по вашему мнению, самый страшный сценарий, по которому могут развиваться события, если государство не найдёт средств на финансирование заповедников?

– Не хочу никого пугать. Природа умирает постепенно и небыстро. Так, первое издание Красной книги (1978 г.) включало 60 видов растений и животных, второе (2001 г.) – 126 видов растений и 116 животных, а третье издание – 218 видов растений и 216 видов животных. Объём последнего выпуска Красной книги РМ (2015 г.) существенно увеличился в сравнении с предыдущим – на 100 видов животных и 92 вида растений.

– Каковы дальнейшие действия организации? Верите, что акция протеста что-то изменит?

– Акция протеста обозначила проблему, о которой никто, кроме нас, не говорит. Молчат и сами заповедники, и я не

исключаю, что это связано не только с военной дисциплиной в агентстве «Молдсильва», но и с интересом их руководства оставить всё как есть. Мы сделали ситуацию известной обществу, а изменится она или нет – зависит от того, сменится ли власть в стране.

Любовь Чегаровская