Заповедные Кодры: молдавские турфирмы разработали шесть новых маршрутов по древним лесам (ВИДЕО)

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Молдавские турфирмы разработали шесть новых маршрутов по Кодрам. В густых чащах спрятаны уникальные памятники архитектуры, а приключения начинаются всего в 30 километрах от Кишинёва.

Не просто лес, а самый старый научный заповедник Молдовы. Высота зелёных холмов достигает 300 метров. За рисунок ландшафта русский геолог Василий Докучаев назвал Кодры «Бессарабской Швейцарией». Символ заповедника – столетние дубы. Несколько деревьев сохранилось со времен господаря Штефана Великого, – рассказала секретарь районного совета села Скорень Надежда Бобейко.

Колыбель храмов, сокровище Молдовы – как только не называют в народе Свято-Успенский Каприянский мужской монастырь. Первые монахи заселились здесь в XV веке. Место для Молдовы знаковое – монастырь изображён на национальной валюте.

Турагентства организуют выезды в обитель, где расскажут историю трёх уникальных храмов. Самый древний – Успенская церковь, крупнейшая средневековая обитель Молдовы. В народе её прозвали воеводской из-за покровительства господарей. В самом храме можно увидеть точную копию трона, на котором восседали правители.

На экскурсию по монастырю уйдёт большая половина дня. А подкрепиться после длительной прогулки можно в винодельне, в 30 километрах от храма, пишет mir24.tv.

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