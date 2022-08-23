Заповедник «Orheiul Vechi» будет отреставрирован

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Агентство регионального развития Центр (ADR Centru) и руководство природного заповедника «Orheiul Vechi» подписали договор о финансировании в рамках проекта по сохранению и развитию туристической инфраструктуры страны.

Проект будет реализован в течение следующих двух лет и предусматривает выполнение работ по облегчению доступа посетителей, в том числе людей с особыми потребностями, к туристическим достопримечательностям Бутучен.

– Будут проведены работы по восстановлению средневековой бани, реконструкции части средневековой фортификационной системы с выставочными залами, работы по строительству блока с многофункциональным конференц-залом, офисами и складами, — отметили в ADR Centru.

Общая стоимость проекта составляет 29 млн леев (1,45 млн евро).

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