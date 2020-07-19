“Заполонили” люксовые рестораны и террасы: участников акции протеста комбатантов запечатлели за “отдыхом”

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Двое бывших полицейских, которые сегодня приняли участие в акции протеста комбатантов, были замечены после мероприятия вместе с другими протестующими на террасе люксового ресторана столицы. Они распивали напитки, в том числе алкогольные, пишет telegraph.md.

Автор снимков отметил, что только чай в этом заведении стоит 50 леев.

– Какие еще более высокие социальные пособия требуют эти люди, когда они могут позволить себе обед на сумму больше 200 леев? – задался вопросом очевидец.

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