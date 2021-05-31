Запланированные на 1 июня в Кишинёве мероприятия будут перенесены на конец недели

Запланированные на 1 июня в Кишинёве мероприятия будут перенесены на конец недели

Из-за неблагоприятных погодных условий столичные власти решили перенести запланированные на открытом воздухе 1 июня мероприятия на конец недели. Об этом говорилось на сегодняшнем заседании глав муниципальных служб.  

– Метеорологи прогнозируют три дождливых дня, начиная с 1 июня. В связи с этим мероприятия, посвящённые Дню защиты детей, пройдут в конце недели, – сообщил Ион Чебан, пишет moldpres.md. 

Согласно прогнозу синоптиков, 1-3 июня в стране похолодает. Ожидаются осадки.

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