Запланированные на 1 июня в Кишинёве мероприятия будут перенесены на конец недели

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Из-за неблагоприятных погодных условий столичные власти решили перенести запланированные на открытом воздухе 1 июня мероприятия на конец недели. Об этом говорилось на сегодняшнем заседании глав муниципальных служб.

– Метеорологи прогнозируют три дождливых дня, начиная с 1 июня. В связи с этим мероприятия, посвящённые Дню защиты детей, пройдут в конце недели, – сообщил Ион Чебан, пишет moldpres.md.

Согласно прогнозу синоптиков, 1-3 июня в стране похолодает. Ожидаются осадки.

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