Записаться на высокоэффективные медицинские услуги можно будет онлайн

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Застрахованное население Республики Молдова имеет возможность записаться на высокоэффективные медицинские услуги, приобретённые Национальной медицинской страховой компанией исключительно через информационную систему “Отчетность и учет медицинских услуг” (SIRSM).

В 2023 году компания классифицировала и предусмотрела в контрактах, заключенных с поставщиками 20 программ предоставления высокоэффективных услуг, таких как компьютерная томография, ядерный магнитный резонанс, медицинская визуализация, лабораторные услуги. Об этом заявил генеральный директор НМСК Ион Додон, передает ipn.md.

Крупнейшим поставщиком высокоэффективных медицинских услуг является Республиканский центр медицинской диагностики. Стоимость контракта, подписанного с этим учреждением, составляет 90,8 млн леев, что примерно на 21 млн больше, чем сумма контракта с начала 2022 года.

– Расширение контракта позволяет нам, с одной стороны, предоставлять гораздо большее количество услуг застрахованным лицам, а с другой – расширить спектр предоставляемых услуг. Это различные виды медицинских услуг, которые очень дороги, такие как магнитно-резонансная томография, ядерная медицина, компьютерная томография, эндоскопия, лабораторные исследования, которые проводятся в учреждениях на республиканском уровне, – сказал директор Республиканского центра медицинской диагностики Борис Бэлуцел.

Застрахованные лица могут записаться онлайн на высокоэффективные медицинские услуги на веб-странице SIRSM. Пациент должен ввести IDNP, а затем код из направления врача. Следующие шаги указаны на странице НМСК. В информационной системе запись может проводиться на срок до трех месяцев.

Для предоставления высокоэффективных услуг, в 2023 году НМСК заключила контракты с 34 государственными поставщиками и 31 частным поставщиком, а общая стоимость контрактов составляет около 255 млн 212 тыс. леев в начале года.

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