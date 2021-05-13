Записаться на вакцинацию в Молдове теперь можно онлайн

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Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты запустило сегодня онлайн-платформу www.vaccinare.gov.md, при помощи которой граждане страны смогут записаться на вакцинацию от коронавируса.

Категории лиц, входящие в первые три этапа иммунизации, смогут записаться на вакцинацию сразу, а остальные будут внесены в список ожидания. При заполнении заявки можно выбрать район, населённый пункт в соответствии с местом проживания, ближайший центр вакцинации, а также месяц, день и время посещения прививочного пункта.

Чтобы записаться на вакцинацию, пользователю платформы нужно ввести IDNP (идентификационный номер, указанный в удостоверении личности). Граждан просят сохранить информацию о подтверждении регистрации и приходить в прививочный пункт строго в указанное время.

Если заявителю сообщат, что он не входит ни в одну категорию лиц 1-3 этапов вакцинации или нет доступных мест, он должен записаться в лист ожидания. Когда появится возможность, с ним свяжутся и назначат дату иммунизации.

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