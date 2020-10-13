Запись детей, ранее не зачисленных в дошкольные учреждения, начнется 1 ноября

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Примария муниципия Кишинев сообщает, что с 1 ноября этого года в столице начнется запись детей младше 4-х лет, которые не были до сих пор зачислены в дошкольные учреждения. Такое решение было принято сегодня на заседании муниципальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью.

Накануне было принято решение возобновить работу групп в детских садах для детей от 2 до 4 лет, которые посещали дошкольные учреждения до их закрытия из-за пандемии COVID-19.

Напомним, что в Кишиневе процесс записи детей в детские сады проходит в онлайн-режиме с помощью платформы “egradinita.md”.

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