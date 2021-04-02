Заперлась в квартире: спасатели пришли на помощь пенсионерке

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Инцидент произошёл накануне в Комрате.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), за помощью обратились родственники 80-летней жительницы Комрата. Женщина несколько дней не отвечала на звонки и не открывала дверь.

На место прибыл экипаж ГИЧС. Спасателям удалось попасть в квартиру всего за три минуты. При помощи лестницы они забрались на балкон второго этажа, а затем вошли в жилище.

Выяснилось, что хозяйка дома заперлась изнутри и оставила ключ в замке, поэтому родственники не могли открыть дверь. Женщина находилась в сознании, но плохо себя чувствовала и не могла встать с постели.

По данным ГИЧС, с начала 2021 года спасатели и пожарные провели 574 спецоперации по вскрытию жилищ для вызволения людей.

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