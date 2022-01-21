Заперлась дома: спасатели пришли на помощь пожилой комратчанке

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Сотрудники ГИЧС помогли 82-летней женщине, оказавшейся запертой дома. Инцидент произошёл вчера в Комрате.

Как оказалось, пенсионерка упала и не смогла подняться. Спасатели с помощью спецтехники проникли в помещение через окно. Женщина лежала на полу и была в сознании. Пострадавшей оказали первую помощь и передали врачам “скорой”.

По данным ГИЧС, за последние сутки помощь спасателей потребовалась в 29 ситуациях.

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