Запас вакцины от COVID-19 составляет 427 тысяч доз. Срок годности большинства из них истекает в конце года

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Более 427,8 тыс. доз вакцины против COVID-19 в настоящее время находятся на складах в Республике Молдова. Больше всего вакцин Pfizer/Comirnary – 363,9 тыс. доз, из которых срок годности 308,9 тыс. доз истекает в конце года.

Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ) уточняет, что в наличии совершенно нет вакцин Astra Zeneca, Moderna/SpikeVax, Спутник-V и Janssen/Johnson&Johnson. Срок годности 54,9 тыс. доз Pfizer/Comirnary истекает 31 мая следующего года. 47,1 тыс. доз вакцины Sinopharm действительны до конца марта 2023 г., а 16,6 тыс. доз CоronаVac/Sinovac имеют срок действия до 7 апреля 2024 г., передает ipn.md.

Власти подчеркивают, что доступ граждан к вакцинам против COVID-19 в Республике Молдова неограничен. Запасов вакцин достаточно, чтобы количество доз, вводимых как ежедневно, так и еженедельно, было намного выше, чем сейчас. Каждое учреждение первичной медико-санитарной помощи в любом населенном пункте может оказать услуги по вакцинации против COVID-19. Услуги по иммунизации против COVID-19 предоставляют 1158 учреждений, 46 из которых находятся в Кишиневе.

В соответствии с действующими нормативными актами первая бустерная доза вакцины допускается только с вакциной на основе матричной РНК (Pfizer/Comirnaty или Moderna) или введение однотипной вакцины в дозе 3, которой была начата полная схема вакцинации. Вторая бустерная доза позволена только с вакциной на основе матричной РНК (на данный момент Pfizer/Comirnaty).

Центры вакцинации иногда предлагают вакцины с указанным на этикетке флакона просроченным сроком годности, но продленным по приказу Министерства здравоохранения. На вопрос, не препятствует ли это каким-то образом процессу вакцинации, НАОЗ сообщает, что все вакцины распределяются и используются по принципу истекающего первым. Срок годности вакцин продлен в соответствии с рекомендациями производителя и Всемирной организации здравоохранения.

– Применение вакцины пролонгированного срока действия вызвало у населения некоторую неуверенность, поэтому важно, чтобы медицинский работник правильно разъяснил и предъявил подтверждающие документы о сериях, которые были пролонгированы, поскольку вакцины пролонгированного действия тоже эффективны и безопасны, – отмечает НАОЗ.

В настоящее время национальный охват одной дозой вакцины составляет 32,18%, полной схемой – 31,32%, ревакцинацией – 9,84%. С 16 марта этого года Свидетельство о вакцинации против COVID-19 больше не является обязательным. Министерство здравоохранения организовало кампанию по интенсификации процесса вакцинации, целью которой было свести к минимуму смертность, тяжелые заболевания и риск предотвратимых заболеваний путем усиления процесса вакцинации. Кампания проходила на 10 административных территориях.

Количество еженедельных доз, введенных на каждые 10 тысяч населения, было в 1,6 раза выше в районах, где проводилась кампания. С начала прививочной кампании и до 25 сентября текущего года истек срок годности 161,4 тысячи доз вакцины против COVID-19.

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