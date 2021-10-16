Запаниковал: в Сынжерей мотоциклист врезался в припаркованную машину (ФОТО)

Запаниковал: в Сынжерей мотоциклист врезался в припаркованную машину (ФОТО)

Авария случилась накануне в селе Пепень Сынжерейского района.

По словам очевидцев, подъехавший к перекрёстку мотоциклист запаниковал, потерял контроль над управлением и врезался в машину, припаркованную на автозаправочной станции. К счастью, в результате столкновения никто не пострадал, пишет echipa.md.

Как выяснилось, у мотоциклиста не было водительских прав соответствующей категории. Обстоятельства инцидента выясняются.

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