Запаниковал: в Сынжерей мотоциклист врезался в припаркованную машину (ФОТО)

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Авария случилась накануне в селе Пепень Сынжерейского района.

По словам очевидцев, подъехавший к перекрёстку мотоциклист запаниковал, потерял контроль над управлением и врезался в машину, припаркованную на автозаправочной станции. К счастью, в результате столкновения никто не пострадал, пишет echipa.md.

Как выяснилось, у мотоциклиста не было водительских прав соответствующей категории. Обстоятельства инцидента выясняются.

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