Западные кураторы говорят Санду, что с Россией дружить не надо, – Додон (ВИДЕО)

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Майя Санду не намерена добиваться продления беспошлинного режима поставок молдавских товаров в Россию, так как это не входит в список её приоритетов на посту президента. В этом уверен Игорь Додон. В рамках “Специального выпуска” на “Первом в Молдове” председатель ПСРМ отметил, что срок льгот, о которых он договорился с Владимиром Путиным, истёк ещё 1 апреля. “Уже 7-е число, а никто эти вопросы из нового руководства решать не собирается”, – заявил он.

Додон отметил, что в этой ситуации постарается сам решить этот вопрос, и с сожалением констатировал, что Майя Санду присоединилась к проводимой Западом антироссийской риторике.

– Вы видите, что происходит сейчас в мире: идёт жесткая антироссийская борьба Запада по всем направлениям. К сожалению, при нынешнем президенте Молдова вписывается в эту общую картину. Мы делали всё возможное, чтобы дружить со всеми. Майе Санду же “полностью лечь под Запад” сейчас мешают временное правительство и парламентское большинство, – сказал он.

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