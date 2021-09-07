Запад принуждает Молдову присоединиться к антироссийским санкциям, – Додон (ВИДЕО)

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Отказ Парламента РМ направить наблюдателей на выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации – недружественный шаг по отношению к нашему стратегическому партнёру. Так считает Игорь Додон. Председатель ПСРМ уверен, что власть действует по указке западных кураторов, которые хотят свести к минимуму контакты Молдовы и России.

Додон отметил, что очень возмущён этим решением и официально потребовал от руководства парламента объяснений.

– Многие западные страны, которые проводят антироссийскую политику, приняли решение не направлять наблюдателей. Это практически шаг к тому, чтобы Молдова присоединилась к антироссийским санкциям. Так, осторожненько, первый пробный шаг. Потому что если западные страны не направляют, наши решили тоже не направлять, потому что там демократии нет и т.д. Это ошибка, это неправильно. Мы должны обязательно скорректировать свою позицию, стратегическое партнёрство с Россией нужно защищать и развивать, – подытожил он.

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