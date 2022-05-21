Запад обсуждает вооружение Молдовы по стандартам НАТО

0

США, Великобритания и их союзники обсуждают вооружение Молдовы оружием по «стандартам НАТО». А британская министр иностранных дел Лиз Трасс заявляет, что хочет защитить от России бывшую советскую республику, расположенную к юго-западу от Украины.

Глава Форин-офиса Лиз Трасс сообщила, что Великобритания начала переговоры со своими международными союзниками об отправке современного оружия в Молдову «для защиты от России», пишет The Guardian. Министр иностранных дел Соединенного Королевства завила, что хочет видеть граничащую с Украиной Молдову страной, «оснащённой по стандартам НАТО».

В интервью Telegraph Лиз Трасс сказала:

– Я хотела бы, чтобы Молдова была оснащена по стандартам НАТО. Это обсуждение, которое мы ведем с нашими союзниками, – пишет mk.ru.

Если военный альянс согласится с этим вопросом, НАТО предоставит Молдове оружие для замены техники советских времен, а также проведет обучение молдавских военнослужащих, сообщила The Telegraph в пятницу.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.