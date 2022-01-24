Занесло на скользкой трассе: пять человек пострадали в аварии

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Инцидент произошёл накануне на трассе Рыбница – Каменка. Водитель Mitsubishi не справился с управлением на скользком участке дороги. Машину занесло, спустя несколько мгновений она оказалась в кювете.

На место происшествия также прибыли спасатели, которые вытянули автомобиль на проезжую часть. В больницу доставили водителя и четырёх пассажиров, пишет mvdpmr.org.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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