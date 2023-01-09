Занесло на скользкой дороге: в Дубоссарах перевернулся автомобиль

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ДТП произошло в селе Дзержинское Дубоссарского района. Hyundai вынесло на встречку, после – в кювет, где машина перевернулась.

В иномарке находился только 63-летний водитель. Он не пострадал. От серьёзных последствий его спасли подушки безопасности, передаёт пресс-центр МВД Приднестровья.

Вероятно, на скользкой дороге водитель не выбрал безопасную скорость движения. Обстоятельства выясняются.

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