Занесло на скользкой дороге: в Дубоссарах перевернулся автомобиль

Занесло на скользкой дороге: в Дубоссарах перевернулся автомобиль

ДТП произошло в селе Дзержинское Дубоссарского района. Hyundai вынесло на встречку, после – в кювет, где машина перевернулась.

В иномарке находился только 63-летний водитель. Он не пострадал. От серьёзных последствий его спасли подушки безопасности, передаёт пресс-центр МВД Приднестровья.

Вероятно, на скользкой дороге водитель не выбрал безопасную скорость движения. Обстоятельства выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md