Занесло на скользкой дороге: пассажир “Опеля” оказался в больнице

Занесло на скользкой дороге: пассажир “Опеля” оказался в больнице

ДТП произошло в Дубоссарском районе. «Опель» занесло, он вылетел в кювет.

От удара открылись двери, водитель и двое пассажиров выпали из салона авто. Автовладелец и один из его попутчиков не пострадали, а вот сидевшую впереди женщину доставили в больницу с сотрясением головного мозга и ушибами, пишет mvdpmr.org.

Инспекторы выяснили: участок дороги был покрыт инеем, а на машине установлена изношенная зимняя резина.

По факту ДТП проводится разбирательство.

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