Занесло на скользкой дороге: бензовоз вылетел в кювет и перевернулся

Занесло на скользкой дороге: бензовоз вылетел в кювет и перевернулся

Этим утром на трассе «Брест – Кишинёв – Одесса» произошло ДТП.

За рулём ГАЗа находился 34-летний мужчина. Водитель не учёл метеоусловия и не справился с управлением. Бензовоз занесло в кювет: машина перевернулась, а после врезалась в дерево.

В салоне был пассажир. Ни он, ни водитель не пострадали. Для извлечения бензовоза из кювета понадобились подъёмный кран и спецавтомобиль, пишет пресс-центр МВД ПМР.

По факту аварии проводится разбирательство.

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