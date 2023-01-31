Занесло на скользкой дороге: бензовоз вылетел в кювет и перевернулся

0

Этим утром на трассе «Брест – Кишинёв – Одесса» произошло ДТП.

За рулём ГАЗа находился 34-летний мужчина. Водитель не учёл метеоусловия и не справился с управлением. Бензовоз занесло в кювет: машина перевернулась, а после врезалась в дерево.

В салоне был пассажир. Ни он, ни водитель не пострадали. Для извлечения бензовоза из кювета понадобились подъёмный кран и спецавтомобиль, пишет пресс-центр МВД ПМР.

По факту аварии проводится разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.