Занесло на скользкой дороге: автовладельцу помогли вытащить застрявшую машину

Занесло на скользкой дороге: автовладельцу помогли вытащить застрявшую машину

Инцидент произошёл в Тирасполе. Водитель автомобиля Ford Transit спускался по скользкой дороге. Внезапно машину стало заносить.

Мужчина не смог остановить авто и лишь успел выпрыгнуть со стороны пассажирской двери. По счастливой случайности, транспортное средство застряло в снегу передним колесом и остановилось. Горожанин не пострадал, передаёт mvdpmr.org.

Подоспевшие спасатели и очевидцы помогли вытащить микроавтобус и убрать с опасного участка. Обстоятельства выясняются.

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