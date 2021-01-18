Занесло на скользкой дороге: автовладельцу помогли вытащить застрявшую машину

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Инцидент произошёл в Тирасполе. Водитель автомобиля Ford Transit спускался по скользкой дороге. Внезапно машину стало заносить.

Мужчина не смог остановить авто и лишь успел выпрыгнуть со стороны пассажирской двери. По счастливой случайности, транспортное средство застряло в снегу передним колесом и остановилось. Горожанин не пострадал, передаёт mvdpmr.org.

Подоспевшие спасатели и очевидцы помогли вытащить микроавтобус и убрать с опасного участка. Обстоятельства выясняются.

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