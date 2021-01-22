Занесло на скользкой дороге: автоледи на Lexus врезалась в дерево

Занесло на скользкой дороге: автоледи на Lexus врезалась в дерево

Серьёзное ДТП произошло на трассе Тирасполь-Первомайск. 

За рулём Lexus была 20-летняя девушка. Совершая обгон, она не справилась с управлением. Lexus выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево, пишет mvdpmr.org.

Мимо проезжала пожарная машина. Спасатели извлекли пострадавшую из салона. Девушка госпитализирована с травмами ноги и таза.

По факту случившегося проводят разбирательство.

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