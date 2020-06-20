Занесло на мокрой дороге: семейная пара пострадала в ДТП

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Минувшим вечером на трассе Тирасполь-Бендеры произошло дорожно-транспортное происшествие. Mitsubishi, за рулём которого находилась 27-летняя женщина, на мокрой дороге повело в сторону, и машина врезалась в электроопору.

На пассажирском сиденье находился 34-летний супруг автоледи . На место происшествия выехали врачи скорой помощи и пожарные.

Из-за сильного удара правое переднее колесо авто вдавило в салон. Нога мужчины оказалась зажата искорёженным металлом. Спасатели разжали части автомобиля и освободили пострадавшего.

Супругов доставили в больницу, пишет mvdpmr.org. Предварительно у женщины сотрясение головного мозга и различные травмы, у мужчины сложный перелом ноги.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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