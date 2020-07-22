Замуж за мафию

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Об исторической памяти русскоязычных и трассеизме в парламенте

Б. Цырдя, депутат парламента от ПСРМ: «Ждём, когда Майя Григорьевна открыто объявит о своей электоральной свадьбе с мафией».

После этой церемонии можно будет оформить красивую электоральную могилку.

М. Попшой, вице-председатель парламента, депутат от партии «Действие и солидарность»: «Уважаемые русскоязычные граждане Молдовы, вами манипулируют уже 30 лет. Вас пугают румынами, как только подходит избирательная кампания».

Уважаемый депутат, русскоязычные граждане Молдовы уже 30 лет так и не могут испугаться румын, как только подходит избирательная кампания. Историческая память и генетика не позволяют.

И. Йоханссон, комиссар ЕС по внутренним делам: «На протяжении многих лет мы наблюдаем значительный прогресс со стороны безвизовых партнёров (балканские страны, а также Грузия, Молдова и Украина), которые укрепляют наши связи. Необходимо постоянно прилагать усилия для сохранения этих достижений».

Это о чём? Взяли на себя всё, что смогли, и с честью несут?

И. Чебан, мэр Кишинёва: «В Кишинёве, маленьком городе, слишком много заправок. Более того, они превратились в бары, рестораны, кафе».

В маленьком городе Кишинёве было так много заправок, что казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы заправить машину, там же попить кофе, ведя неторопливые беседы, и прийти к выводу: жизнь определённо удалась. (По мотивам Ильфа и Петрова.)

И. Шац, режиссёр Русского драматического театра им. А. П. Чехова: «Многие сотрудники театра понимают ситуацию как конфликт семи актёров с директором… Просто люди втянуты в войну директора с собственным коллективом, которую он ведёт вместе со своей супругой, уверяя, что все актёры против этой группы и режиссёра».

Серпентарий единомышленников во всей своей красе.

К. Чуря, политолог: «ПДС также считает, что парламент – нелегитимный, что в нём много коррупции и трассеизма».

Теперь депутаты-перебежчики гордо могут называть себя трассеистами.