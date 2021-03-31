Замученные коронавирусом

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Об обострившейся эпидемиологической ситуации в РМ

Ежедневные отчёты о числе инфицированных ковидом у неравнодушных граждан вызывают тревогу. Пугает растущая статистика проигравших борьбу с болезнью, выросшая с 20 до 40 человек в сутки.

На минувшей неделе в Республике Молдова был установлен антирекорд и по количеству заболевших – 2273 положительно протестированных за сутки. На следующий день цифра была чуть ниже (2132), но тоже – за две тысячи человек. Растёт число тяжелобольных и подключённых к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Третья волна

Специалисты говорят о третьей волне пандемии. Власти в этой высокой статистике видят в том числе и вину граждан, многие из которых якобы не соблюдают меры предосторожности. Общество же винит в обострении эпидемиологической ситуации власть предержащих, которые, вместо того чтобы искать способы облегчить удар пандемии и мобилизовать все силы для поиска вакцин и оперативной иммунизации населения, озабочены досрочными выборами и борьбой за портфели.

Уставшие от нескончаемых ограничений граждане вынуждены самостоятельно искать способы спасения разваливающегося бизнеса, от последствий безработицы и депрессивных состояний. В свою очередь ковид-диссиденты закрывают глаза на запреты, организуя подпольно различного рода массовые мероприятия. Кто-то выезжает на отдых в открытые для путешествий страны, надеясь не подхватить в пути эту заразу. Официально трудоустроенные за границей граждане РМ отправляются на заработки, периодически возвращаясь домой. Другие навещают родственников первой линии родства в соседних странах. И таким образом выезжающие/въезжающие привозят не только известный с начала пандемии вирус, но уже и разные его штаммы. Ежедневные отчёты отражают обширную географию ввозимых случаев – Германия, Италия, Объединённые Арабские Эмираты, Египет, Великобритания, Франция, страны Балтии, Россия, Украина и так далее.

Так как все дороги пролегают через столицу Молдовы, то неудивительно, что здесь регистрируются сотни случаев инфицирования коронавирусом. Болезнь распространяется в геометрической прогрессии. Мест в больнице не хватает, тесты – в дефиците, очереди на рентген и КТ лёгких – длинные. О том, что творится сейчас в центрах семейных врачей и в поликлиниках, ежедневно можно прочесть на личных страницах пользователей соцсетей.

В мэрии Кишинёва был издан приказ, который предусматривает продление графика работы рентгенологических кабинетов в муниципии (в том числе и в выходные дни); массовое тестирование пациентов с подозрением на ковид как по будням, так и по субботам и воскресеньям; обеспечение более эффективного доступа пациентов к реестру COVID-19 (платформа JIRA); поиск решения для организации муниципального центра вакцинации.

Всем до JIRA

Своё мнение граждане Молдовы высказывают и под постами представителей власти, которые поднимают соответствующую тему. Две недели назад заразился коронавирусом и мэр Кишинёва Ион Чебан. Лёгкая форма заболевания позволила градоначальнику лечиться дома. Ежедневно он отчитывается в соцсетях о том, как переносит болезнь, как контактирует с семейным врачом. Из его поста многие узнали, что в Кишинёве действует муниципальная электронная система мониторинга пациентов, заболевших коронавирусом, за которыми ведут наблюдение семейные врачи.

«Речь идёт о системе JIRA. Здесь я отвечаю на вопросы о состоянии здоровья, поэтому мой семейный врач автоматически наблюдает за мной в режиме онлайн и ему не приходится мне звонить. Платформа JIRA была создана муниципалитетом в апреле 2020 года. Она несложная, важно, чтобы у пациента был смартфон. Я попросил направить запрос в парламент для организации слушаний по данной теме, чтобы впоследствии эту систему мониторинга можно было зарегистрировать в Национальном центре защиты персональных данных. Система JIRA позволяет централизовать данные по каждому сектору, контролировать списки пациентов и мгновенно обновлять/суммировать данные», – написал Ион Чебан.

Это сообщение вызвало разную реакцию у кишинёвцев. Большинство писали, что даже не слышали о существовании подобной программы, им приходится сутками дозваниваться до семейных врачей, чтобы получить схемы лечения. Другие возмущались, что не могут записаться на тестирование и вынуждены за свой счёт его проходить в частных клиниках. Третьи жаловались, что не могут попасть в больницу, находясь в тяжёлом состоянии из-за отсутствия мест. Четвёртые критиковали столичного главу за то, что власть не подумала о пенсионерах, у многих из которых нет смартфонов и доступа к интернету.

Как следствие такой полемики, в конце минувшей недели в онлайн-формате прошло заседание, на котором Ион Чебан обсудил все поднятые проблемы с директорами и заместителями руководителей столичных территориальных медицинских ассоциаций и с семейными врачами.

По итогам этой дискуссии в мэрии Кишинёва был издан приказ, который предусматривает продление графика работы рентгенологических кабинетов в муниципии (в том числе и в выходные дни); массовое тестирование пациентов с подозрением на ковид как по будням, так по субботам и воскресеньям; обеспечение более эффективного доступа пациентов к реестру COVID-19 (платформа JIRA); поиск решения для организации муниципального центра вакцинации.

Советы

Ковид-гид

Так как Кишинёв – лидер по количеству выявляемых случаев ковида, специалисты Главного управления социальной помощи и здравоохранения разработали руководство, предусматривающее список действий, которые должен предпринять гражданин с симптомами COVID-19.

Изолироваться (если проживаете с родителями, семьёй, родственниками или друзьями). Обратиться к семейному врачу, чтобы рассказать о состоянии здоровья и попросить помощи. Если неизвестны контактные данные участкового, можно это выяснить:

а) в бюро информации Центра семейных врачей (ЦСВ) или Центра здоровья (ЦЗ) по месту жительства или в поликлинике, где проживаете;

б) в регистратуре отделений семейной медицины при ЦСВ;

в) по номеру зелёной линии для медпомощи при COVID-19 в мун. Кишинёв – 0 800 00080;

г) позвонив на зелёную линию Национального агентства общественного здоровья – 0 800 12300. Если состояние здоровья осложняется, следует позвонить по номеру 112 и вызвать скорую медицинскую помощь. Дозвонившись до семейного врача, следует рассказать ему о состоянии здоровья и имеющихся симптомах (необходимо знать свой ID-номер). Слушаете советы и назначения семейного врача.

Какие инструкции вы получите в зависимости от категории заболевания

Если есть подозрения на COVID-19 (температура, кашель, слабость/общая усталость, головная боль, боли в горле, рвота, диарея):

■ Период 1 день: следует зарегистрироваться у семейного врача, консультироваться и отчитываться о состоянии здоровья в последующие дни.

■ Период 3–5 дней: зарегистрироваться у семейного врача, консультироваться и отчитываться о состоянии здоровья в последующие дни, по направлению врача сдать тест на ковид.

■ Если вы скорей всего инфицированы ковидом (знаете, что контактировали с заболевшим лицом и проявились характерные симптомы), следует зарегистрироваться у семейного врача, проконсультироваться и отчитываться о состоянии здоровья в последующие дни; по направлению врача сдать тест на ковид, пройти базовое обследование, предписанное пациентам, у кого предположительно ковид.

■ Если тест показал положительный результат, следует предпринять следующие шаги: встать на учёт у семейного врача, проконсультироваться и отчитываться о состоянии здоровья в последующие дни, пройти базовое обследование, предписанное для заболевших ковидом, по указанию и под руководством семейного врача зарегистрироваться в электронном реестре COVID-19, предусмотренном для жителей Кишинёва https://covid19report.chisinau.md, и ежедневно отчитываться, указывая симптомы и состояние здоровья; принимать лечение на дому, в случае ухудшения самочувствия обратиться к врачу и координировать с ним госпитализацию. При резком ухудшении состояния здоровья вызвать скорую помощь по номеру 112.

В тему

Не лишнее напоминание

Государственный инспекторат по чрезвычайным ситуациям инициировал кампанию «Будьте в безопасности! COVID-19 не исчез», в рамках которой граждан Молдовы информируют о рисках заражения. В Кишинёве, Бельцах, Фалештах, Рышканах, Глодянах, Оргееве, Каушанах, Комрате и в ряде других городов установлены на улицах палатки, где развёрнуты информационные пункты.

Спасатели раздают гражданам информационные листовки с правилами, которые они должны соблюдать, чтобы избежать заражения коронавирусом. Также прокручиваются предупреждающие аудиоролики и выдаются одноразовые медицинские маски желающим.

Подготовила

Любовь Чегаровская