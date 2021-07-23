На данный момент, подчеркнул Гылкэ, пациентов с коронавирусом в Кишинёве принимают только Центр COVID-19 на Moldexpo, и роддом №2, куда доставляют беременных с подозрением или подтверждённым вирусом. Что касается вакцин, сейчас в столице доступны 4 препарата: Johnson&Johnson, AstraZeneca, Sinopharm и Sinovac, а в конце недели ожидается прибытие Pfizer.

Число вакцинированных в Кишинёве дидактических кадров составляет 55%, однако этого недостаточно – нужно, чтобы к началу учебного года этот показатель достиг 70%. Это условие для работы школ с физическим присутствием учеников. В то же время медицинские кадры муниципия вакцинированы на 96%.

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