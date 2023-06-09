Замкнутые в собственных мирах

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О том, от чего мы должны защищать наших юных граждан

Наталья Устюгова, info@aif.md

Одеть, обуть, накормить, обучить… Как правило, вечно занятые родители в воспитании детей определяют именно эти приоритеты. Ну, и плюс – забота о здоровье. К сожалению, только физическом. Взрослые не всегда замечают детские страхи и комплексы, которые могут привести к очень непредсказуемым последствиям.

Цифра

По статистике 14% людей на планете страдает дисморфофобией или синдромом Квазимодо.

Синдром Квазимодо

Комплексы неполноценности, мнительности, вины, защиты, превосходства и т.д. обычно развиваются в подростковом периоде. Достаточно часто у подростков выявляется дисморфофобия или синдром Квазимодо. Это серьёзное расстройство психики, возникающее из-за хронического недовольства собственной внешностью. Как можно отличить заболевание от простого желания быть красивыми?

– О серьёзных расстройствах можно говорить тогда, когда недовольство внешностью начинает мешать жить. Подростки могут напрямую не говорить о своих комплексах, но это легко услышать в их высказываниях, – поясняет подростковый психолог Дарья Баринов. – Они не готовы обсуждать свою внешность, не готовы к покупке новых вещей, говорят о том, что кто-то красивее их, хотя на самом деле эти дети очень даже симпатичные, это просто их самоощущение, ничего не имею-

щее общего с реальностью. С 11-12 лет мнение посторонних людей для подростков становится значимым. Любая с виду невинная реплика взрослого по поводу внешности может стать толчком к развитию комплекса, а иногда и психического расстройства подростка. У него снижается самооценка, он не уверен в себе и иногда ему просто не с кем обсудить эту тему.

Если родители заметили, что у подростка возникли проблемы, необходимо обратиться к психологу, если же это уже диагноз – дисморфофобия, могут понадобиться консультации психиатров и психотерапевтов. Идеальный вариант, когда проблема снимается на уровне семьи, но если её не решать вообще, то в будущем у подростка ещё более снизится самооценка, он будет избегать общения. То есть, став взрослым, он едва ли будет успешным.

Молодёжи предлагается другой мир, основанный на ложных представлениях о реальности, где законы морали стёрты, а нормы поведения не прописаны.

Порочный круг переедания

К психическим расстройствам относят и постоянные переедания. После очередного приступа «обжорства» зависимый испытывает сильное чувство вины. Это может привести к депрессии и сильному стрессу, что вновь заставляет человека переедать. Разорвать порочный круг в таких ситуациях очень сложно.

Как поясняет нутриционист доктор медицинских наук Луминица Сувейкэ, в том, что дети становятся зависимыми от еды, начиная от сладостей и заканчивая фастфудом, в большинстве случаев виноваты родители. Причём эта зависимость закладывается с первых лет жизни, когда малышу ещё до года начинают добавлять сахар в еду, дают сладкое печенье и т.д. Малышам это не нужно. Сахарозависимость доказана научно. Около ста лет назад в среднем человек употреблял около 2 кг сахара, сейчас – около 80! Сахар добавляют даже в хлеб и мясные изделия в качестве консервантов.

– Люди становятся зависимыми от глутамата натрия (пищевая добавка E621) и других усилителей вкуса, – уточняет Л. Сувейкэ. – Дети пьют сладкую воду, но жажда только усиливается. Это касается не только воды. Когда в семье есть культура питания, и ребёнок знает, в чём польза овощей и фруктов, почему нельзя есть много сладостей и т.д., он будет осторожнее относиться к тому, что ест. Кроме физического голода, дети испытывают и эмоциональный голод, когда хочется чего-то сладкого, вкусного. Часто это чувство возникает из-за недостатка внимания со стороны взрослых, которые заняты своими делами. Поэтому развивается такое направление, как психо-нутрициология. Очень важно, чтобы за столом была вся семья, хотя бы по выходным или за ужином. Совместная трапеза – это не только поглощение здоровой еды, но ещё и общение.

Неправильное питание приводит к появлению повышенного веса – и даже булимии – и очередному комплексу, связанному с недовольством своей внешностью. Переживания по этому поводу, как правило, повышают аппетит, ребёнок нервничает и начинает заедать свои тревоги. В последнее время врачи констатируют всё больше случаев ожирения у детей – и у них диагностируется сахарный диабет второго типа. Но иногда подростки, дабы улучшить внешность, начинают полностью отказываться от еды, а это приводит к анорексии. То есть они бросаются из одной крайности в другую.

Порядок в речи

Очень часто замыкаются в себе дети с дефектами речи. В младшем возрасте это не так заметно, потому что многие детки шепелявят, не произносят некоторые звуки и вообще говорят, как хотят. Чем старше ребёнок, тем заметнее его неправильное произношение.

– Большинство дефектов речи можно исправить. Сложнее с заиканием, то есть с причинами его возникновения. Группа специалистов может привести к положительным результатам, но какой-то стресс способен свести все старания к нулю, – объясняет психолог-логопед Маргарита Ковалёва. – Но приводить речь в порядок нужно обязательно. Ребёнок должен принять свою проблему и научиться управлять собой. Иначе детские комплексы перерастут во взрослые. Человек уходит от сложных вопросов, не стремится к лидерству и старается оставаться в тени.

Кроме того, появляются ограничения при выборе профессии. Ребят с дефектами речи не принимают в военные вузы, они просто не проходят медкомиссию. Заикающегося человека часто игнорируют работодатели, ведь большинство профессий связано с коммуникацией. Он не может быть лицом компании, дипломатом, менеджером и т.д. В каком-то смысле – это ущемление прав человека, ограничение права выбора. Все это понимают, но доказать сложно. Именно поэтому речевые дефекты лучше исправить в детстве. Кстати, запинки в речи появляются и при накоплении пассивного словарного запаса. Ребёнок накапливает речевой материал, не может правильно его оформить, в частности, когда спешит высказать мысль, и от этого тоже может возникнуть неправильное поведение.

Чем больше мы считаем себя цивилизованными, тем чаще мы и наши дети нуждаемся в помощи специалистов, но скоро и самим психологам понадобится квалифицированная поддержка коллег.

В тему

Игра на выживание

Современные люди становятся слишком зависимыми от гаджетов и всего, что к ним прилагается – виртуальный мир с множеством возможностей, включая социальные сети, а для детей – со множеством игр, от которых нельзя оторваться.

Стóит у ребёнка отобрать телефон или лишить его интернета, как он впадает в панику. Как пояснил президент Международного центра по профилактике аддиктивного поведения Мирча Греку, страх что-то потерять – основа практически всех зависимостей. С другой стороны, лечение страхом и запугиванием само по себе деструктивно. Дети, которые начинают бояться, предрасположены к другим формам зависимости, в том числе и от социальных сетей, в частности, как их в виртуальном мире оценивают сверстники. Чем больше количество лайков, тем выше коэффициент мнимого счастья и успеха.

– Сейчас наблюдается разрушение универсальных и традиционных морально-нравственных ценностей, – считает М. Греку. – Молодёжи предлагается другой мир, основанный на ложных представлениях о реальности, где законы морали стёрты, а нормы поведения не прописаны. Нет ограничений, всё дозволено. Порождаются необоснованные страхи, комплексы, агрессия. Когда ребёнок 6–7 лет попадает к психологу с компьютерной зависимостью, вскрывается много других проблем. Ему сложно объяснить, что такое мера. Есть дети, которые проводят за компьютером около 20 часов в сутки, и взрослые этого стараются не замечать. Но быть лидером в игре вовсе не означает быть лидером в жизни. В Кишинёве есть три частных реабилитационных центра, где от компьютерной игровой зависимости лечится около 40 подростков. По факту таких детей гораздо больше.

Проблема и в том, что в наркологических диспансерах нет отделений для детей с киберзависимостью, а она лечится примерно так же, как и наркотическая. Здесь нужна комплексная помощь – психо-биосоциореабилитация каждого индивидуума. Родители, у которых нет средств на частные учреждения, даже не знают, куда обращаться. Но если с этим явлением не бороться, оно со временем может привести к массовой деградации общества.

Суть зависимости состоит в том, что кто-то может встать из-за компьютера и заняться делом, а кому-то уже нужна помощь. Дети достигают подросткового возраста, потом юношеского, а у них нет профессии, навыков коммуникации, и это уже головная боль всей семьи. Она усугубляется, когда молодой человек увлекается виртуальным казино, в котором проигрываются реальные деньги. Семьи берут огромные кредиты, чтобы оплатить долги.