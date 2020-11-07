Замкнула проводка: бдительной тираспольчанке удалось предотвратить пожар

Женщина услышала подозрительный треск, а затем обнаружила дым на кухне. Хозяйка дома разбудила супруга и побежала за помощью к соседям.
Подоспевшие на место ЧП пожарные локализовали возгорание. Пламя повредило кухонную мебель и бытовую технику, пишет mvdpmr.org. По одной из версий, могло произойти короткое замыкание электропроводки. К сети были подключены мультиварка и бойлер.
Точная причина случившегося устанавливается.
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