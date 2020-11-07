Замкнула проводка: бдительной тираспольчанке удалось предотвратить пожар

Замкнула проводка: бдительной тираспольчанке удалось предотвратить пожар

Женщина услышала подозрительный треск, а затем обнаружила дым на кухне. Хозяйка дома разбудила супруга и побежала за помощью к соседям.

Подоспевшие на место ЧП пожарные локализовали возгорание. Пламя повредило кухонную мебель и бытовую технику, пишет mvdpmr.org. По одной из версий, могло произойти короткое замыкание электропроводки. К сети были подключены мультиварка и бойлер.

Точная причина случившегося устанавливается.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md