Замкнула проводка: бдительной тираспольчанке удалось предотвратить пожар

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Женщина услышала подозрительный треск, а затем обнаружила дым на кухне. Хозяйка дома разбудила супруга и побежала за помощью к соседям.

Подоспевшие на место ЧП пожарные локализовали возгорание. Пламя повредило кухонную мебель и бытовую технику, пишет mvdpmr.org. По одной из версий, могло произойти короткое замыкание электропроводки. К сети были подключены мультиварка и бойлер.

Точная причина случившегося устанавливается.

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