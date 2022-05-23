“Заминировал” больницу и инспекторат полиции: лжетеррористу из Сорок грозит до 2 лет тюрьмы

0

Сообщение о бомбах, якобы заложенных в здании районной больницы и в офисе инспектората полиции Сорок, поступило в службу 112 накануне вечером.

На места прибыли полицейские и сапёры, которые тщательно проверили здания. В результате взрывоопасных предметов обнаружено не было.

В ходе следственных мероприятий правоохранители идентифицировали “телефонного террориста”. Им оказался 34-летний житель Сорок. Ранее он неоднократно делал ложные звонки о заложенных бомбах.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит штраф в размере до 42 500 леев, исправительные работы на срок до 240 часов или до 2 лет лишения свободы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.