“Заминировал” больницу и инспекторат полиции: лжетеррористу из Сорок грозит до 2 лет тюрьмы

“Заминировал” больницу и инспекторат полиции: лжетеррористу из Сорок грозит до 2 лет тюрьмы

Сообщение о бомбах, якобы заложенных в здании районной больницы и в офисе инспектората полиции Сорок, поступило в службу 112 накануне вечером. 

На места прибыли полицейские и сапёры, которые тщательно проверили здания. В результате взрывоопасных предметов обнаружено не было.

В ходе следственных мероприятий правоохранители идентифицировали “телефонного террориста”. Им оказался 34-летний житель Сорок. Ранее он неоднократно делал ложные звонки о заложенных бомбах.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит штраф в размере до 42 500 леев, исправительные работы на срок до 240 часов или до 2 лет лишения свободы.

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