Замглавы МИД РФ: Выход РМ из соглашений СНГ навредит самой Молдове больше, чем кому-либо

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Возможный выход Молдовы из СНГ негативно отразится на экономике страны. В Москве считают, что это был бы неправильный шаг со стороны Кишинева, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

– Нам кажется, это был бы неправильный шаг. В рамках СНГ Молдова сейчас является членом зоны свободной торговли. Выход из таких соглашений отразится негативным образом на её экономике, – сказал Руденко.

Он также напомнил, что в рамках СНГ действуют соглашения о миграции, по социальному обеспечению, “выход из которых навредит самой Молдове больше, чем кому-либо”.

– Но это их суверенный выбор, – добавил Руденко. Ранее Игорь Додон заявил намерение руководства страны рассмотреть вопрос выхода из СНГ “идиотизмом”, отметив, что в таком случае гражданам Молдовы для поездок в Россию и другие страны Содружества нужна будет виза.

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