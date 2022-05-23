Замглавы МИД РФ: Выход РМ из соглашений СНГ навредит самой Молдове больше, чем кому-либо

Возможный выход Молдовы из СНГ негативно отразится на экономике страны. В Москве считают, что это был бы неправильный шаг со стороны Кишинева, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
– Нам кажется, это был бы неправильный шаг. В рамках СНГ Молдова сейчас является членом зоны свободной торговли. Выход из таких соглашений отразится негативным образом на её экономике, – сказал Руденко.
Он также напомнил, что в рамках СНГ действуют соглашения о миграции, по социальному обеспечению, “выход из которых навредит самой Молдове больше, чем кому-либо”.
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Сидеть одновременно на двух стульях невозможно.А поскольку все ПАСовцы являются гражданами европейских государств,только не России,отсюда и стремление.Скатертью дорога.Только не надо пенять на РФ.что она во всех бедах РМ виновата