Заместитель председателя ЦИК: Избирательные бюллетени будут только на одном языке – румынском. Не нужно делать из этого трагедию

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Новый Избирательный кодекс, одобренный в первом чтении парламентом, предусматривает печать избирательных бюллетеней только на румынском языке, а на русском языке будут представлены лишь избирательные информационные материалы. Вице-председатель Центральной избирательной комиссии отметил в эфире передачи, что бюллетень содержит простую информацию, которую может прочитать любой человек, имеющий гражданство Республики Молдова.

На досрочных парламентских выборах 2021 года из общего тиража в более 3,6 миллиона бюллетеней почти 700 тысяч бюллетеней были напечатаны на русском языке. Если парламент примет во втором чтении действующую формулу Избирательного кодекса, то на следующих выборах ни один бюллетень не будет напечатан на русском языке. Вице-председатель ЦИК говорит, что бюллетень для голосования не содержит такой уж сложной информации, которая не может быть не понята гражданином Республики Молдова.

– Бюллетени будут печататься на одном языке – румынском. Будут информационные материалы не только на русском языке, будут и образцы бюллетеней на других языках для тех людей, которые не владеют государственным языком. Это проспекты, которые будут размещены на входе в избирательный участок, в них будут указаны образец бюллетеня, процедура проведения выборов, порядок заполнения бюллетеня. Они будут переведены на несколько языков, чтобы упростить интеграцию всех меньшинств. Помимо русского меньшинства, у нас есть также гагаузы, болгары, украинцы, цыгане. Мы должны создать удобства и условия для всех меньшинств, – сказал Павел Постика.

Вице-председатель ЦИК сообщил, что учреждение по организации и проведению выборов позаботится о том, чтобы процесс голосования был разъяснен этническим меньшинствам посредством информационных материалов. Кроме того, на избирательном участке для тех, кто не понимает румынского языка, будет обеспечен перевод.

– Когда нам известно, что в каком-то населенном пункте проживают граждане определенного меньшинства, то мы там предоставим информационные материалы на соответствующем языке, но не бюллетени для голосования. Полагаю, что любому гражданину Республики Молдова довольно просто прочитать имя и фамилию кандидата и название политической партии, ведь в бюллетене нет другой информации, кроме названия, что это избирательный бюллетень, что это за тип выборов: президентские, парламентские, всеобщие местные или референдум, а также дата проведения. Это не очень сложная информация, и её сможет прочесть любой человек. Но даже если кому-то нужны поддержка и помощь, то такая помощь и теперь оказывается гражданам. Нам не следует делать из этого трагедию, – добавил зампред ЦИК, сообщает ipn.md.

В четверг парламент одобрил в первом чтении проект нового Избирательного кодекса. Документ предусматривает также, что в исключительных случаях на некоторых избирательных участках голосование может проходить два дня подряд, в субботу и воскресенье. Более того, новый Кодекс предусматривает сокращение количества членов Центральной избирательной комиссии с 9 до 7. Таким образом, 2 члена ЦИК могут быть делегированы правительством, 2 – парламентом, еще 2 члена могут представлять Высший совет магистратуры и один член будет делегирован Президентом Республики Молдова.

Оппозиция подвергла проект жесткой критике.

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