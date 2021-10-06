Заместитель генпрокурора раскрыл интерес Литвиненко в деле о “краже века”

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Министр юстиции, депутат ПДС Сергей Литвиненко не имел права участвовать в заседании Высшего совета прокуроров, на котором было принято решение о приостановлении в должности генерального прокурора Александра Стояногло. Об этом в рамках пресс-конференции заявил заместитель генерального прокурора Руслан Попов, пояснив, что в деле о “краже века” фигурирует тёща Литвиненко.

– У Литвиненко есть прямой интерес в деле о краже миллиарда, так как он состоит в родственных связях с Марией Йову, главным бухгалтером Victoriabank, которая является фигурантом этого дела. Недавно её вывели из-под уголовного преследования, однако, учитывая, что расследование не завершено, а дело всё ещё лежит на столе прокурора, это решение могло быть пересмотрено,, – сказал Попов.

Упомянутые им лица данные заявления пока не прокомментировали.

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