Замдиректора НАОЗ о нарушениях экономических агентов и клиентов: Либо не носят маску, либо носят её неправильно

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Экономические агенты и клиенты либо не носят маску вовсе, либо носят ее неправильно, заявил заместитель директора Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) Василий Гуштюк.

По словам эксперта, за последние три дня было проверено 134 объекта, в том числе 90 парикмахерских. Вследствие выявленных “антикоронавирусных” нарушений деятельность 12 объектов была приостановлена, а также были наложены штрафы в размере более 90 тысяч леев, передаёт ipn.md.

Заместитель директора НАОЗ напомнил, что экономические агенты, которые возобновили свою работу, должны обязательно проверять температуру посетителей и запрещать доступ людей с повышенной температурой, а также информировать их о необходимости консультации с врачом. Также необходимо установить на видных местах диспенсеры с дезинфицирующими растворами на спиртовой основе для гигиены рук и допускать в учреждения только тех, у кого есть защитные маски.

– В помещениях необходимо обеспечить соблюдение физического расстояния не менее 1 метр, следить за состоянием здоровья работников, в том числе проводить термометрию, а также обеспечивать их защитным снаряжением, – отметил Гуштюк.

Гражданам рекомендуется избегать многолюдные места, сохранять социальное расстояние, как можно чаще мыть руки, соблюдать правила гигиены, при первых симптомах заболевания, таких как кашель и температура, необходимо звонить в службу 112 и обязательно нужно носить маску в закрытых помещениях. Последняя должна покрывать и нос, и рот.

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