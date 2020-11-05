заманят ли пасеки иностранцев?

0

Возможно ли в Молдове создание туристических объектов, связанных с пчеловодством? М. Капачан, Дондюшаны

– Развитие туризма в Молдове, привлечение иностранцев, желающих ознакомиться с молдавской спецификой, всегда было в приоритете у правительства республики, однако акцент, как правило, ставили на традиционном гастрономическом отдыхе. Но привлечь туристов, а соответственно постепенно развить эту отрасль в республике, можно и создавая небольшие центры оздоровительного отдыха при пасеках, – убеждён глава Ассоциации пчеловодов MoldApi Петру Сакарэ. – Пока при поддержке государства открыто лишь шесть таких центров. Некоторые владельцы комплексов построили их за счёт внешних грантов, помощь в получении которых опять же оказал кабмин. Правительство старается помогать пчеловодам в развитии их дела, но ситуации мешает пандемия коронавируса. Когда карантинные ограничения будут сняты – сказать трудно, а пока просто не рентабельно вкладываться в подобные проекты. Как только закончится вирусная угроза, именно это направление агротуризма может стать весьма прибыльным.