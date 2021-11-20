Залез в дом: рецидивист избил и ограбил пенсионерку

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Преступление произошло в селе Дойбаны Дубоссарского района. Вечером в окно дома 86-летней сельчанки постучали. Женщина решила, что пришла её дочь, и открыла дверь.

Мужчина ворвался в дом и стал избивать хозяйку, требуя отдать пенсию. Перестал бить только тогда, когда старушка не смогла подняться. Вошёл в комнату, взял деньги со стола и удалился, пишет mvdpmr.org.

Вскоре правоохранители вышли на след подозреваемого, неоднократно судимого 39-летнего местного жителя. Как выяснилось, жилище одинокой сельчанки и металлолом во дворе он приметил за несколько дней до преступления.

Потерпевшей понадобилась госпитализация. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Подозреваемого ждёт суд и очередной тюремный срок: до 12 лет лишения свободы.

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