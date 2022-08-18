Залез в дом пенсионерки, чтобы ограбить и изнасиловать: злоумышленника приговорили к 10 годам тюрьмы

Залез в дом пенсионерки, чтобы ограбить и изнасиловать: злоумышленника приговорили к 10 годам тюрьмы

Единецкий суд приговорил жителя села Котюжаны к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении полузакрытого типа.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 39-летний обвиняемый проник в дом 81-летней жительницы Бричанского района. Требуя деньги и угрожая ножом, мужчина избил пенсионерку. После этого грабитель попытался совершить половой акт с потерпевшей, однако та стала громко кричать и спугнула мужчину.  Злоумышленник покинул место преступления.

На протяжении уголовного процесса подсудимый находился по предварительным заключением. Суд также постановил взыскать с ответчика судебные издержки.

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