Залез в чужое авто за 50 леями, а нашёл 18 тысяч: в Криулянах задержали юного вора (ФОТО)

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Полицейские задержали сегодня 15-летнего подростка, который украл из машины около 18 000 леев. Инцидент произошёл 16 июля в селе Бэлэбэнешть Криулянского района.

По данным пресс-службы полиции, было установлено, что неизвестный разбил окно автомобиля марки Volkswagen Tiguan, который был припаркован у ворот дома местного жителя, и украл оттуда 17 905 леев. В результате следственных мероприятий подозреваемый был задержан по горячим следам. Им оказался 15-летний подросток из социально уязвимой семьи.

В ходе дознания мальчик признал свою вину. Он рассказал, что увидел в автомобиле 50 леев, поэтому разбил окно камнем. После этого он пошарил по салону и нашёл в бардачке чёрный пакет с деньгами. Юноша забрал его и сбежал.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, которое предусматривает наказание в виде штрафа до 100 000 леев, исправительных работ до 240 часов или лишения свободы на срок от 2 до 7 лет. Несовершеннолетний находится под следствием на свободе.

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