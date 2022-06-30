Закупочная цена газа для Молдовы в июле вырастет на 100 долларов

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Как сообщил на своей странице в соцсети Вадим Чебан, по предварительным расчётам, июльская закупочная стоимость природного газа, поставляемого в Республику Молдова в рамках контракта с ПАО “Газпром”, составит для АО “Молдовагаз” 980 долларов США за тысячу кубометров.

Стоит отметить, что в июне цена составляла около 880 долларов США за тысячу кубометров, с учётом теплотворной способности.

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