Закупочная цена газа для Молдовы снизится, а тариф для граждан – нет

Закупочная цена газа для Молдовы снизится, а тариф для граждан – нет

Снижение закупочной цены газа для Молдовы в феврале не повлечёт за собой снижение тарифа для граждан. Об этом в рамках программы на частном телеканале заявил депутат ПДС Дан Перчун. 

– Насколько я знаю, немедленного снижения тарифа не будет – новый только был утверждён, – сказал депутат. 

Перчун отметил, что тариф может уменьшиться, только если будет тенденция к снижению цены и далее, однако пока говорить об этом рано.

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