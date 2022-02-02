Закупочная цена газа для Молдовы снизится, а тариф для граждан – нет

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Снижение закупочной цены газа для Молдовы в феврале не повлечёт за собой снижение тарифа для граждан. Об этом в рамках программы на частном телеканале заявил депутат ПДС Дан Перчун.

– Насколько я знаю, немедленного снижения тарифа не будет – новый только был утверждён, – сказал депутат.

Перчун отметил, что тариф может уменьшиться, только если будет тенденция к снижению цены и далее, однако пока говорить об этом рано.

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