Закупка новых единиц общественного транспорта для Кишинёва продолжится (ВИДЕО)

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Примария Кишинёва планирует к 2023 году пополнить парк общественного транспорта столицы 370 новыми единицами. Об этом генпримар Ион Чебан заявил в ходе телепередачи на канале “Moldova 1”.

Он напомнил, что на днях были открыты предложения от заводов-производителей по закупке 100 автобусов.

Сейчас они изучаются. Согласно процедуре, после объявления победителя первые 60 автобусов должны быть доставлены в течение 6 месяцев, а остальные 40 – в течение 3 месяцев. Если не возникнет сложностей, срок – апрель-май. Также до конца года троллейбусный парк будет пополнен 35 единицами транспорта, – рассказал Чебан.

Градоначальник отметил, что такого большого количества единиц общественного транспорта в Кишинёве не приобреталось никогда.

К сожалению, это происходит позже, чем необходимо было людям. Наша цель заключается в том, чтобы до 2022-2023 годов муниципий получил 370 новых единиц транспорта. Надеюсь, политических препятствий в этом процессе не возникнет, – отметил примар.

На минувшей неделе парламент одобрил проект по закупке для Кишинева 25 троллейбусов, 5 из которых будут двухзвенными.

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