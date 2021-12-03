Закрывали глаза на нарушения: НАЦ задержал нечистых на руку чиновников

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Четверо сотрудников Агентства по защите прав потребителей и надзору за рынком были задержаны офицерами НАЦ и прокурорами по подозрению в пассивной коррупции. Предполагается, что они наладили коррупционную схему, с помощью которой систематически получали денежные средства от экономических агентов.

По данным пресс-службы Национального антикоррупционного центра (НАЦ), сотрудники Агентства по защите прав потребителей проводили периодически проверки на рынках столицы и страны, а чтобы не документировать нарушения получали от экономических агентов взятки. В некоторых случаях взятки составляли от 5000 до 10 000 леев, деньги перечисляли несколькими траншами.

В офисах подозреваемых прошли обыски. Четверо инспекторов были помещены в изолятор на 72 часа. Им грозит до 10 лет лишения свободы, штраф до 400 000 леев и лишение права занимать государственные должности на срок от 7 до 10 лет.

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