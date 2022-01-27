Закрываются школы, кинотеатры, фитнес-залы: в Приднестровье вводят новые ограничения

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С понедельника, 31 января, общеобразовательные учреждения Приднестровья перейдут на дистанционную форму обучения. Ученики с 1 по 11 классы будут получать знания в режиме онлайн. Решение было принято Оперативным штабом в связи с ухудшением эпидситуации. Оно будет действовать до 1 марта 2022 года.

Кроме того, с 31 января до 1 марта будут приостановлены:

работа в очном режиме организаций дополнительного образования детей (внешкольные организации) всех типов и видов независимо от организационно-правовых форм и форм собственности (проведение занятий допускается в дистанционном формате);

занятия подготовительных курсов в школах для будущих первоклассников и иных курсов;

работа физиотерапевтических центров и водолечебниц, а также физиотерапевтических отделений амбулаторно-поликлинических учреждений (в том числе массажных кабинетов);

работа кинотеатров и ГУ «Приднестровский государственный театр драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой»;

работа спортивно-оздоровительных комплексов (тренажёрных и фитнес-залов, спортивных клубов и бассейнов), сообщает ИА «Новости Приднестровья».

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