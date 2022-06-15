Заперли несовершеннолетних в квартире и заставляли заниматься интимом на камеру: три жительницы столицы окажутся в тюрьме

Заперли несовершеннолетних в квартире и заставляли заниматься интимом на камеру: три жительницы столицы окажутся в тюрьме

Суд сектора Буюкан приговорил трёх обвиняемых к 7 и 9 годам тюрьмы с отбыванием наказания в исправительном учреждении для женщин.

Согласно материалам дела, в октябре 2018 года три девушки удерживали в квартире двух несовершеннолетних. Жертв принуждали к действиям интимного характера и снимали это на телефон. Впоследствии под предлогом вымышленного долга у потерпевших вымогали 450 евро.

На момент совершения преступления две из подсудимых были несовершеннолетними(16 и 17 лет). Третьей подсудимой было 25 лет, она находилась на учёте у психиатра. Потерпевшим на момент совершения преступления было 14 и 17 лет.

Суд также обязал каждую из подсудимых выплатить в пользу потерпевших по 20 000 леев для возмещения морального вреда.

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